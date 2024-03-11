Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hilal Sudah Terlihat, Negara-Negara Ini Umumkan 1 Ramadhan Jatuh pada Senin 11 Maret

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |08:57 WIB
Hilal Sudah Terlihat, Negara-Negara Ini Umumkan 1 Ramadhan Jatuh pada Senin 11 Maret
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah negara di Timur Tengah telah mengumumkan Senin, 11 Maret sebagai hari pertama Ramadhan setelah melihat hilal penanda pergantian bulan Hijriah pada Minggu, (10/3/2024) petang. Bulan Ramadhan bagi umat Islam diisi dengan puasa wajib dari matahari terbit hingga terbenam selama sebulan dan memperbanyak ibadah.

Di Arab Saudi, para pejabat telah melihat bulan sabit penanda datangnya Ramadhan pada Minggu malam, menjadikan Senin sebagai hari pertama bulan puasa, demikian dilaporkan televisi pemerintah.

Setelah para pejabat di Arab Saudi, negara Muslim Sunni dominan, melihat bulan, banyak negara Teluk Arab, serta Irak, Suriah dan Mesir, mengikuti pengumuman tersebut untuk mengonfirmasi bahwa mereka juga akan mulai berpuasa pada Senin.

Namun beberapa negara Asia-Pasifik, seperti Australia, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, mengatakan mereka akan memulai Ramadhan pada Selasa, 12 Maret setelah gagal melihat bulan sabit.

Oman, yang terletak di ujung paling timur Semenanjung Arab, juga mengumumkan bahwa Ramadhan akan dimulai pada Selasa. Yordania juga akan memulai Ramadhan pada Selasa, demikian dilaporkan Al Jazeera.

Ramadhan bekerja berdasarkan kalender lunar. dan metodologi pengamatan bulan sering kali berbeda-beda di setiap negara, sehingga beberapa negara menyatakan awal bulan lebih awal atau lebih lambat.

Di Iran, yang memandang dirinya sebagai pemimpin Muslim Syiah di dunia, pihak berwenang biasanya mengawali Ramadhan sehari setelah penganut Sunni memulainya. Kantor Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengumumkan Ramadhan di Iran akan dimulai pada Selasa, menurut kantor berita pemerintah IRNA.

Halaman:
1 2
      
