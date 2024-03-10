Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Selain Indonesia, Negara-Negara Ini Juga Umumkan 1 Ramadhan jatuh pada Selasa 12 Maret

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |20:42 WIB
Selain Indonesia, Negara-Negara Ini Juga Umumkan 1 Ramadhan jatuh pada Selasa 12 Maret
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pemerintah pada Minggu, (10/3/2024) telah menetapkan Ramadhan 1445 H dan hari pertama puasa jatuh pada Selasa, 12 Maret. Pengumuman ini dilakukan berdasarkan hasil Sidang Isbat yang menemukan bahwa posisi hilal penentu pergantian bulan Hijriah masih terlalu rendah.

Seperti juga Indonesia, beberapa negara tetangga pun telah secara resmi mengumumkan hari pertama Ramadhan jatuh pada Selasa, 12 Maret, termasuk Australia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. 

Di Australia, Mufti Besar Australia, bekerja sama dengan Dewan Imam Federal, Dewan Fatwa Australia, dan Dewan Fatwa dan Arbitrase Syariah, menegaskan bahwa Senin menandai berakhirnya Sya'ban, dan Selasa, 12 Maret, akan menjadi hari pertama Ramadhan.

Dilansir Gulf News, karena posisi geografisnya dan penampakan bulan relatif terhadap wilayahnya, Australia seringkali menjadi negara pertama yang mengumumkan dimulainya Ramadhan.

Karena letak Australia di belahan bumi timur dan zona waktu yang lebih maju dibandingkan banyak negara lain, Australia sering kali diposisikan untuk memulai bulan-bulan Hijriah lebih awal dibandingkan negara-negara di belahan bumi barat.

Brunei Darussalam juga telah mengumumkan bahwa Selasa, 12 Maret adalah hari pertama Ramadhan, karena tidak dapat melihat bulan sabit dari beberapa lokasi di Kesultanan.

