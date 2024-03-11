Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Muhammad Ali, Petinju Legendaris Dunia saat Menolak Jadi Tentara AS untuk Perang Vietnam

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |15:29 WIB
Kisah Muhammad Ali, Petinju Legendaris Dunia saat Menolak Jadi Tentara AS untuk Perang Vietnam
Kisah Muhammad Ali, petinju legendaris dunia saat menolak jadi tentara AS untuk perang Vietnam (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Muhammad Ali adalah seorang petinju profesional dan aktivis sosial asal Amerika Serikat (AS).

Mengutip Britannica, Ali adalah petarung pertama yang berhasil memenangkan kejuaraan kelas berat dunia, dalam tiga kesempatan berbeda. Dia berhasil mempertahankan gelar ini sebanyak 19 kali.

Sang juara bertahan tersebut pernah menolak tugas di militer AS, pada puncak Perang Vietnam pada 28 April 1967.

Bagaimanakah kisahnya? Pada saat Perang Vietnam tengah berkecamuk, ratusan tentara AS tewas, dan orang-orang yang menolak perang melarikan diri ke Kanada.

Menurut Washington Post, Ali tidak berniat untuk melarikan diri ke Kanada, tetapi juga tidak ingin bertugas di Angkatan Darat (AD).

Dua tahun sebelumnya, Ali menjelaskan bahwa hati nuraninya tidak membenarkan dirinya menembak saudara laki-lakinya, orang-orang berkulit gelap, atau orang-orang miskin yang kelaparan di lumpur demi Amerika yang sangat kuat.

Pada saat itu seorang penyiar olahraga terkenal, Howard Cosell, menyerahkan mikrofon kepada Ali dan menanyakan rencananya. Dengan tegas, Cosell meminta Ali untuk memberikan respons, mengingat bahwa tindakannya akan dicatat dalam waktu singkat. Sayangnya Ali menolak memberi komentar.

Perjuangan hidup Ali berlanjut, sebuah perjuangan yang akhirnya dia menangkan, membuat tawaran pengampunan Presiden Trump baru-baru ini hanya sebagai simbol.

Seorang perwira senior menarik Ali ke samping, membawanya ke kantor, dan menegaskan apakah dia menyadari seriusnya tindakannya, seperti yang ditulis dalam otobiografi Ali, "The Greatest: My Own Story."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/18/3190992//tentara_as-oZAD_large.jpg
Jet Tempur AS Bombardir Basis ISIS di Suriah Usai Dua Tentara Amerika Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190913//vicky_tahumil-dqLA_large.jpg
Vicky Tahumil Bungkam Wakil Tuan Rumah, Tinju Sumbang Emas Ke-89 bagi Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189742//isis-lCu2_large.png
Serangan ISIS di Suriah: Dua Tentara AS dan Warga Sipil Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566//hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188426//iba_world_mens_boxing_championship_2025-mMwq_large.jpg
Link Live Streaming IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291//militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement