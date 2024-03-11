Duel dengan Harimau, Petani di Lampung Barat Alami Luka Cakar dari Kepala hingga Punggung

PESISIR BARAT - Konflik Harimau Sumatera dengan manusia kembali terjadi, seorang warga Pekon (Desa) Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, berduel dengan harimau, pada Senin (11/3/2024) sore.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban bernama Samanan. Ia mengalami luka parah di bagian kepala setelah diterkam harimau. Saat ini korban sudah mendapat perawatan di Puskesmas Sri Mulyo.

Menurut Suhardi, salah satu warga setempat membenarkan hal tersebut, namun ia belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait insiden serangan harimau tersebut.

"Iya benar ada masyarakat yang kembali di serang harimau,” kata Suhardi, saat dikonfirmasi.

Sementara itu, menurut Pembina Satgas Konflik Sahabat Satwa Lembah Suoh dan BNS Lampung Barat, Sugeng Hari Kinaryo Adi, bahwa korban mengalami luka cakar dari jidat hingga belakang kepala.