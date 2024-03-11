Waduh, Penyangga Overpass Jembatan Tol Padaleunyi Bandung Retak Menganga

BANDUNG - Penyangga overpass jembatan Tol Padalarang Cileunyi (Padaleunyi) kawasan Derwati, Kota Bandung, mengalami keretakan. Kabar tentang kondisi overpass itu viral di media sosial (medsos) Instagram.

Dalam unggahan tersebut, terlihat penyangga overpass retakan cukup besar dan menganga. Keretakan overpass tersebut dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan tol dan warga yang melintas di overpass tersebut.

"Dikhawatirkan bisa membahayakan pengguna jalan jika dibiarkan lama," unggah akun @infobandungvibes dilihat pada Senin (11/3/2024).

Sementara itu, Manajer Operasional Jasa Marga, Agus Pramono mengatakan, Jasa Marga telah mengetahui kabar soal overpass retak. Kini, petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan perbaikan.