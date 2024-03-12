Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

13 Bangunan di Lebak Rusak Disapu Angin Kencang, Kubah Masjid Terbang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |21:40 WIB
13 Bangunan di Lebak Rusak Disapu Angin Kencang, Kubah Masjid Terbang
A
A
A

LEBAK- Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, Selasa (12/3/2024). Tercatat 13 bangunan di Kecamatan Malingping mengalami kerusakan.

Satpol PP Kecamatan Malingping, Ade Sukartono mengatakan dari 13 bangunan yang dilaporkan rusak, satu diantaranya ambruk atau rusak total sedangkan sisanya rusak sedang dan ringan.

"Yang rusak sedang itu 2 unit itu karena tertimpa pohon tumbang dan rusak ringan 9 unit,"kata Ade saat dihubungi.

Menurut Ade, angin kencang juga merusak beberapa tempat ibadah. Bahkan, salah satu kubah masjid di Kecamatan Malingping terbang terbawa kencangnya angin.

"Mesjid di perempatan Sukajadi itu kubahnya sampai copot karena saking kencangnya angin,"tuturnya.

Lebih jauh Ade menjelaskan saat ini kondisi di wilayah Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak masih padam listrik alhasil komunikasi sedikit tersendat.

"Komunikasi lambat kanga karena masih padam listrik nya jadi agak sulit,"tandasnya. (Fariz Abdullah)

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
cuaca BMKG cuaca buruk
