Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Beli Solar Pakai Uang Palsu, Warga Surabaya Ditangkap Polisi di Lampung Utara

Indra Siregar , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |01:08 WIB
Beli Solar Pakai Uang Palsu, Warga Surabaya Ditangkap Polisi di Lampung Utara
Pelaku uang palsu (Foto: dok polisi)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Seorang warga Surabaya ditangkap polisi di Lampung Utara setelah terlibat dalam transaksi menggunakan uang palsu saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sebuah kios pengecer.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa 12 Maret 2024, di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cahaya Negri, Kecamatan Abung Barat.

Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, pelaku awalnya datang ke kios korban dengan menggunakan mobil Toyota Inova berwarna hitam.

"Pelaku mengisi solar sebanyak Rp85 ribu dan langsung pergi setelah membayar," ungkapnya pada Rabu (13/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Upal Polda Lampung Uang Palsu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190821/dolar_palsu-oiPL_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Dolar Palsu, Ribuan Lembar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/338/3157979/uang_palsu-WZIJ_large.jpg
Polda Metro Bongkar Pemalsuan Uang di Tebet, Ratusan Dolar AS Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142412/uang_palsu-VCkb_large.jpg
Imigrasi Tangkap Tiga WNA Atas Kepemilikan Uang Dolar AS Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131262/tahanan-Z0I1_large.jpg
Usut Uang Palsu, Polisi Bidik Suami Siri Artis Sekar Arum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131255/uang_palsu-Vh2Q_large.jpg
Polisi Lacak Teman Artis Sekar Arum Pemasok Uang Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130771/uang_palsu-TcO8_large.jpg
Pabrik Uang Palsu di Bogor Digerebek, DPR: Penegakan Hukum Jangan Setengah-Setengah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement