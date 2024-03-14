5 Fakta Cewek dan Pacarnya Ditikam Pelanggan MiChat, Gegara Beda Foto

SEORANG pemuda inisial ORL (42) asal Molas ditangkap Tim Resmob ROTR Delta Polresta Manado karena melakukan penusukan dengan sajam kepada perempuan berinisial MD dan juga pacarnya berinisial FR (18) di salah satu hotel melati yang ada di Kota Manado.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Pelaku Ditangkap Polisi

Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait melalui Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol May Diana Sitepu membenarkan kejadian tersebut.

"Pelakunya sudah ditangkap oleh Tim Delta ROTR Polresta Manado dua jam setelah kejadian, " ujar Kasat Reskrim, Rabu (13/3/2024) dini hari.

2. Korban Dirawat Intensif

Kasat Reskrim Kompol May Diana juga menjelaskan bahwa kedua korban kritis dan masih dirawat secara intensif di Rumah sakit akibat luka yang dialaminya.

"Kami juga masih belum bisa mengambil keterangan karena kedua korban masih dalam kondisi kritis akibat banyak luka tikaman di tubuh mereka, " kata Kompol May Diana Sitepu.

3. Berawal dari MiChat

Peristiwa kejam ini berawal dari korban FR yang menjajakan pacarnya MD alias Mel sebagai pekerja seks komersial (PSK) lewat aplikasi sosial media MiChat.

Pelaku ORL alias Romel ternyata yang akan memakai jasa korban Mel melalui Michat, akhirnya pelaku menuju tempat korban Mel stay dan akhirnya mereka berdua bertemu di salah satu hotel melati di Wilayah Wenang, Kota Manado.

4. Beda Foto

Setelah bertemu di kamar ternyata pelaku Romel tidak suka kepada korban Mel, karena foto di aplikasi Michat dan kenyataannya berbeda, akhirnya pelaku Romel berniat untuk membatalkan rencana untuk kencan bersama korban Mel.