HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Anggota Basarnas Tewas Jatuh dari Tower BTS saat Evakuasi Warga yang Ingin Bunuh Diri

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |17:23 WIB
Tragis! Anggota Basarnas Tewas Jatuh dari Tower BTS saat Evakuasi Warga yang Ingin Bunuh Diri
Anggota Basarnas Tewas Terjatuh dari Tower/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAYAPURA - Seorang anggota Basarnas Jayapura, Try Sudarno, meninggal setelah terjatuh dari sebuah tower Base Transceiver Stasion (BTS) di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Papua.

Video terjatuhya anggota Basarnas Jayapura pun viral di media sosial. Banyak netizen yang berbelasungkawa atas kejadian tersebut.

“Kronologi kejadian berawal saat Try Sudarno membantu evakuasi seorang warga berinisial TP (21) yang melakukan percobaan bunuh diri dengan menaiki tower tersebut,” ujar Kapolsek Sentani Barat, Ipda Ahmad Efran Muharya, kepada awak media, Kamis (14/3/2024).

Setelah pihak kepolisian menerima laporan dari seorang warga, tim Patroli Polsek Sentani Barat, yang dipimpin oleh Ps. Kapolsek Ipda Ahmad Erfan Muharya, melakukan negosiasi dengan pelaku dan keluarganya sebelum meminta bantuan Tim Basarnas untuk evakuasi.

“Karena gagal melakukan negosiasi, kita meminta bantuan kepada Basarnas. Namun, upaya penyelamatan tersebut gagal dan berujung tragis anggota terjatuh dari tower saat proses evakuasi berlangsung,”pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
