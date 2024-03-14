Termasuk La Nyalla, Ini 4 Calon Anggota DPD RI Asal Jatim yang Lolos ke Senayan

Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara berjenjang nasional di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta (Foto: MPI/Danandaya)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Matalitti kembali menduduki kursi senator di Senayan, Jakarta untuk periode 2024-2029. La Nyalla bersama tiga calon DPD asal Jawa Timur dipastikan lolos usai meraih suara terbanyak di Pemilu 2024.

Hal itu diketahui berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Berjenjang Tingkat Nasional untuk Provinsi Jawa Timur di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2024.

Bedasarkan hasil rekapitulasi suara calon anggota DPD dapil Jawa Timur ditetapkan bahwa Ahmad Nawardi meraih suara terbanyak dengan raihan 3.281.105 suara.

