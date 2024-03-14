Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sampang Terendam Banjir, Arus Lalin Jantung Kota Lumpuh

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |10:59 WIB
Sampang Terendam Banjir, Arus Lalin Jantung Kota Lumpuh
Penampakan banjir di Sampang. (Foto: Diwan)
A
A
A

SAMPANG - Hujan deras selama dua hari mengakibatkan Sungai Kalimuning, Sampang, Madura meluap ke permukiman hingga perkotaan. Banjir pun tak terhindarkan pada Kamis (14/3/2024).

Selain itu banjir ini juga berasal dari kiriman dari wilayah dataran tinggi di utara seperti Kecamatan Robatal, Kedungdung, Karang Penang.

 BACA JUGA:

Akibatnya sejumlah wilayah di perkotaan Sampang terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariatif. Wilayah perkotaan Monomen juga terendam banjir. Akibatnya, jalur utama lumpuh lantaran ketinggian air mencapai 1 meter.

Kapolsek Sampang Kota, AKP Tomo mengatakan per hari ini banjir masih merendam di sejumlah wilayah kota dengan ketinggian yang berbeda.

Halaman:
1 2
      
