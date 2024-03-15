20 Paspor Terlemah di Dunia

AFGHANISTAN - Paspor adalah representasi fisik dari kekuasaan, hak istimewa, dan perlindungan. Salah satu paspor terkuat membuka lebih banyak pintu dalam hal ini yang bisa mengubah hidup menjadi lebih baik.

Paspor terbaik di dunia memberi hak untuk berkunjung, tinggal lebih lama, mencari peluang, dan bepergian ke tempat-tempat terdekat.

Melansir Forbes India, Indeks Paspor Henley memberi peringkat paspor berdasarkan berapa banyak negara yang dapat dikunjungi pemegangnya tanpa visa pada saat kedatangan.

Pemeringkatan tersebut didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Otoritas Transportasi Udara Internasional (IATA). Perusahaan ini memiliki database perjalanan terbesar dan terakurat di dunia.

Pemeringkatan paspor dalam Indeks Paspor Henley didasarkan pada metodologi komprehensif yang mempertimbangkan sejumlah faktor. Ini termasuk jumlah negara yang dapat dikunjungi oleh pemegang paspor tanpa visa, hubungan diplomatik negara tersebut, dan perjanjian internasional.

Hubungan internasional memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan sebuah paspor. Negara-negara dengan ikatan diplomatik yang kuat dan hubungan internasional yang positif seringkali memiliki paspor kuat yang menawarkan akses bebas visa yang luas kepada warga negaranya ke negara lain.