INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ricuh Rapat KONI Aceh Timur, Pengurus Saling Lempar Kursi hingga Adu Jotos

Ismail , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |02:10 WIB
Ricuh Rapat KONI Aceh Timur, Pengurus Saling Lempar Kursi hingga Adu Jotos
Ricuh rapat KONI Aceh Timur (Foto: Ismail Abda)
ACEH TIMUR - Rapat pengurus harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Timur, Aceh rusuh antar pengurus saling lempar dan adu jotos hingga berujung ke kantor polisi.

Pantauan di lokasi, kerusuhan ini terjadi akibat beda pendapat antar pengurus, beberapa pengurus meminta jadwal Musorkab pemilihan ketua KONI periode 2024 - 2028 ditunda. Sedangkan pengurus lainnya meminta segera dilaksanakan.

Selain itu, beberapa pengurus cabang olahraga (Cabor) menuding panitia rapat berpihak kepada salah satu calon ketua KONI, yakni mantan ketua KONI yang baru saja berakhir masa jabatannya Desember 2023 lalu. 

Spontanitas sejumlah pengurus bangun dan melemparkan kursi ke arah panitia. Tidak hanya saling lempar, adu jotos antar pengurus juga tak terelakkan.

Akibat kerusuhan ini, kaca pintu kantor KONI, laptop panitia pecah. Tak lama kemudian aparat keamanan datang ke lokasi. Sementara beberapa orang yang diduga membuat rusuh ikut bubar.

Pengurus KONI Aceh Timur kemudian membuat laporan polisi atas tuduhan pengrusakan. Untuk diketahui calon ketua KONI Aceh Timur didaftar dua kandidat, Firman Dandi, mantan ketua KONI Aceh Timur dan Hasballah bin M Thaeb, mantan Bupati Aceh Timur.

(Arief Setyadi )

      
