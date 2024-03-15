Advertisement
HOME NEWS JABAR

Banjir Rendam 1.452 Rumah di 10 Kecamatan Wilayah Karawang, Ketinggiannya 1,5 meter

Nila Kusuma , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |21:23 WIB
Banjir Rendam 1.452 Rumah di 10 Kecamatan Wilayah Karawang, Ketinggiannya 1,5 meter
Banjir Karawang (Foto: Nila Kusuma)
A
A
A

KARAWANG - Banjir menggenangi 1.452 rumah di 15 desa dari 10 Kecamatan di Karawang, Jumat (15/3/24). Ratusan orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir setinggi 1,5 meter. Sebagian lagi memilih bertahan di rumah karena alasan menjaga barang barang berharga di dalam rumah.

Kepala Bidang Darlog Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Ferry Muharam mengatakan hujan yang turun selama dua hari siang dan malam membuat sejumlah daerah di Karawang terendam banjir. Berdasarkan laporan yang masuk dari setiap kecamatan ada 15 desa dari 10 kecamatan di Karawang yang tergenang banjir.

"Kami mencatat sudah ada 1.452 rumah warga yang terendam banjir. Ratusan warga sudah kami ungsikan dan yang lain memilih bertahan di rumah," kata Ferry, Jumat.

Menurut Ferry, 15 desa yang terendam banjir yaitu Desa Medankarya, Desa Medangasem, Desa Kutamakmur, Desa Penyingkiran, Desa Langensari, Desa Jayamukti, Dessert Sukatani, Desa Rawagempol Wetan, Desa Karangligar, Desa Puspasari, Desa Srijaya, Desa Bolang, Desa Kosambi Batu dan Desa Ciptamargi. Jika hujan masih turun terus dia memperkirakan jumlah desa yang kebanjiran akan bertambah.

"Kalau hujan terus menerus pasti ada penambahan desa yang kebanjiran," katanya.

Ferry mengatakan, berdasarkan catatan yang masuk dari setiap kecamatan banjir sudah terdampak terhadap 5.357 jiwa yang sebagian sudah mengungsi. Banjir setinggi 1,5 meter memaksa warga harus mengungsi di kantor desa setempat.

"Kami sudah imbau agar warga segera mengungsi karena cuaca sepertinya tidak bagus hujan masih berpotensi turun terus. Kami juga sudah siaga siang malam karena potensi hujan masih tinggi," katanya.

(Arief Setyadi )

      
