KAI Daop 8 Surabaya Catat 180.022 Tiket Mudik Lebaran Telah Ludes Terjual

SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat, pemesanan tiket angkutan Lebaran 2024 mulai 31 Maret hingga 21 April 2024, berdasar data pukul 11.00 WIB telah tercatat sebanyak 180.022 penumpang.

Pada momen arus mudik 31 Maret (H-10) hingga 9 April (H-1) tercatat 85.31 penumpang, sedangkan untuk arus balik mulai 12 - 21 April atau H+1 hingga H+10 lebaran tercatat 80.555 penumpang. "Data penjualan masih akan terus meningkat, selama penjualan tiket terus berlangsung," kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Sabtu (16/3/2024).

Luqman Arif menambahkan, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 54 perjalanan KA jarak jauh. Terdiri 43 KA reguler dan 11 KA jarak jauh tambahan untuk mengakomodir kebutuhan penumpang pada masa angkutan lebaran 2024, dengan total menyediakan 30.340 tempat duduk per hari.

BACA JUGA: BMKG Siapkan Peralatan Modern dan Radar Canggih Jelang Mudik Lebaran 2024

Penumpang di Daop 8 Surabaya pada masa angkutan lebaran didominasi dengan tujuan Semarang, Jakarta, Jogjakarta, Bandung, Jember dan Banyuwangi.

"KA jarak jauh paling favorit yakni KA Airlangga relasi Surabaya Pasarturi - Pasarsenen, KA Pasundan relasi Surabaya Gubeng - Kiaracondong, KA Kertajaya Surabaya Pasarturi - Pasarsenen, KA Tawangalun relasi Malang Kotalama - Ketapang," ujarnya.

Di sisi lain, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan sarana baru kereta ekonomi New Generation mulai 15 Maret 2024 yang beroperasi pada KA Gaya Baru Malam Selatan (GBMS) KA 105 relasi Surabaya Gubeng - Pasar Senen (PP). Kereta ekonomi New Generation ini memiliki formasi 2-2 dengan kapasitas 72 tempat duduk (TD) per kereta.

Rangkaian KA Gaya Baru Malam Selatan kini memiliki susunan rangkaian (stamformasi) 2 Kereta Eksekutif, 5 Kereta Ekonomi New Generation, 1 Kereta Makan, 1 Kereta Pembangkit, dan 1 Kereta Bagasi, dengan total kapasitas sebanyak 460 tempat duduk.