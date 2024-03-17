Kasus Klitih, Tangan Pemuda Dibacok hingga HP Dirampas Pelaku

YOGYAKARTA - Kejahatan jalanan atau biasa disebut klitih kembali terjadi wilayah Kota Yogyakarta. Kali ini seorang pemuda mengalami luka, akibat sabetan senjata tajam usai terlibat aksi saling bacok dengan pemuda lain.

Kejadian aksi klitih ini terjadi di Jalan Sugeng Jeroni Kota Yogyakarta, sekira pukul 05.00 WIB, Minggu (17/4/2024). Selain mengalami luka, korban juga harus kehilangan handphonenya karena dirampas pelaku.

Salah seorang saksi yang melihat peristiwa itu, Wawan mengatakan, aksi saling bacok tersebut terjadi di depan Gang Eko Proyo jalan Sugeng Jeroni, atau di dekat garasi mobil patigeni atau pemadam kebakaran (damkar). korban mengalami luka bacok di telapak tangan.

"Ngeri tadi. Ada kayak perang itu," ujar Wawan.

Dalam aksi tersebut, korban sempat adu sajam dengan pelaku, namun korban kalah, hingga akhirnya barang berharga (handphone) dirampas pelaku.