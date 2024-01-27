Gegara Tabrakan Beruntun, Terduga Pelaku Klitih Diamankan Warga

BANTUL - Sebuah peristiwa diduga kejahatan jalanan atau klitih ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di jalan IKIP PGRI Kasihan Bantul Sabtu (27/1/2024) dinihari sekira pukul 01.20 WIB. Peristiwa tersebut diunggah melalui akun x, @merapi_uncover.

"terjadi kejahatan jalanan di perempatan sebelum PGRI Kasihan arah tamantirto, dari arah timur kejar kejaran 1 korban dan 2 Klitih, dari arah selatan 1 orang tidak tau apa apa tertabrak Maaf untuk video tidak kami tampilkan secara vulgar By: rofa.bcde," tulis akun tersebut.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana W membenarkan peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut bermula dari kejadian kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 sepeda motor. Terkait dengan dugaan kejahatan jalanan, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

"Kami masih dalami terkait dugaan itu," ujarnya.

Jeffry mengatakan untuk kecelakaan tersebut memang melibatkan 4 sepeda motor. sepeda motor yang terlibat semuanya adalah kendaraan matik di antaranya Honda Scoopy AB-6508-ZB dengan Honda Vario AB-3204-JK dan HHonda Scoopy AB-2402-FV dan Honda Beat AB-4547-PM.

Kecelakaan tersebut terjadi Sabtu dinihari tadinsekitar pukul 01.20 Wib, Jalan Sonosewu baru tepatnya depan Simpang empat bengkel Cakra Dusun Sonosewu Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

Kendaraan yang terlibat Honda Scoopy AB-6508-ZB dikendarai oleh RAS (19) warga Umbulharjo Kota Yogyakarta berboncengan dengan (FA) warga Dhuku, Rt.02, Jambidan, Banguntapan, Bantul. Pengendara Honda Vario AB-3204-JK, MMR (17) warha Karangtengah, Rt.003/-, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul berboncengan dengan ABP (17) warga Kaligawe, Rt.01, Ngeblak, Bantul, Bantul.