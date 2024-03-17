Ada Ngabuburit Berhadiah Motor di Masjid Al Akbar: Sering Mengaji Kuponnya Semakin Banyak

SURABAYA - Berbagai cara dilakukan untuk menambah semangat beribadah agar mendapatkan kebaikan dan berkah di Bulan Ramadhan. Salah satunya Masjid Nasional Al Akbar Surabaya mengadakan ngaji ngabuburit berhadiah motor.

Di mana mereka yang semakin sering mengaji, maka akan mendapatan kupon undian lebih banyak. Jika beruntung, warga akan mendapatkan hadiah motor.

Ratusan jamaah dengan khusuk mengaji dan mendengarkan lantunan ayat Al Quran yang dibaca oleh ustadz. Mereja menyimak bacaan Al Quran. Setiap datang dan mengikuti tadarus Al Quran, jamaah akan mendapatkan kupon hadiah.

Kupon dari para jamaah yang dikumpulkan akan diundi pada tanggal 6 April 2024 atau malam ke-27 Puasa Ramadhan. Semakin sering mengikuti pengajian maka berpotensi mendapatkan motor semakin besar dan jika beruntung maka akan medapat hadiah sepeda motor.

Selain adanya kupon undian, para jamaah juga akan mendapatkan takjil dan makanan nasi kotak gratis untuk berbuka puasa. Masjid Al Akbar sendiri setiap hari menyediakan makanan dan takjil dari pihak katering sekira 2.000 porsi.

"Total ada 20 katering agar menu yang diberikan kepada jamaah berbeda-beda setiap harinya," ujar Humas Masjid Al akbar Surabaya, Helmy Mohamad Noor, Minggu (18/3/2024).

Sementara itu, salah satu jamaah Masjid Al Akbar Surabaya, Anisa mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan yang diikutinya. Selain mendapat pengalaman juga menambah relasi dan juga bisa makan dan takjil gratis dan berharap jika beruntung bisa mendapatkan sepeda motor.