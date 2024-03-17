Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cuaca Ekstrim Sebabkan Sejumlah Rumah dan Satu Sekolah di Kota Batu Alami Pergerakan Tanah

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |16:02 WIB
Cuaca Ekstrim Sebabkan Sejumlah Rumah dan Satu Sekolah di Kota Batu Alami Pergerakan Tanah
Pergerakan tanah di Kota Batu (foto: dok ist)
A
A
A

KOTA BATU - Sejumlah rumah dan sekolah di Kota Batu mengalami pergerakan tanah imbas adanya cuaca ekstrim beberapa hari terakhir yang melanda. Peristiwa ini terjadi pada permukiman di Dusun Brau RT 1 RW 10 Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Kepala BPBD Kota Batu Agung Sedayu mengatakan, pergerakan tanah ini dilaporkan sudah mulai terjadi sejak Kamis 14 Maret 2024, hingga laporannya baru diterima pada Sabtu kemarin (16/3/2024). Penyebabnya karena curah hujan yang deras di awal-awal bulan Ramadan mengakibatkan tanah di area permukiman bergerak.

"Kondisi tanah dan curah hujan yang tinggi di Desa Gunungsari, Kecamatan Batu menyebabkan terjadinya gerakan tanah," ucap Agung Sedayu, saat dikonfirmasi pada Minggu (17/3/2024).

Pergerakan tanah itu menyebabkan beberapa lahan persawahan retak, bangunan sekolah SD SMP satu atap juga mengalami retakan, serta setidaknya ada 10 rumah penduduk yang mengalami retakan di bagian temboknya.

Halaman:
1 2
      
