Heboh Salat Tarawih Super Kilat di Indramayu, 23 Rakaat Hanya dalam 7 Menit

INDRAMAYU – Salat sunah tarawih yang digelar di Ponpes Al-Qur'aniyah, Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memiliki keunikan tersendiri.

Pasalnya, salat sunah tarawih serta salat witir dengan jumlah total 23 rakaat itu hanya menghabiskan waktu 7 menit saja.

Pengurus Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, KH Azun Mauzun mengatakan, pelaksanaan salat tarawih kilat ini merupakan tradisi rutin setiap Ramadhan di ponpes yang dipimpinnya itu sejak tahun 2006.

Tujuannya, agar para pemuda mau menunaikan salat sunah tersebut dan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadhan.

“Sudah lebih dari lima belas tahun tarawih kilat ini diadakan, yang awalnya memang permintaan dari masyarakat dan santri,” kata Azun, Minggu (17/3/2024).

Azun menjelaskan, alasan salat tarawih dapat berlangsung cepat sebab hanya mengambil rukun-rukunnya saja. Selain itu, bacaan surat yang dibaca pun hanya surat-surat pendek.

"Dipercepat itu setiap surat pendek dibagi empat rakaat, jadi semua dipercepat. Misal, surat Al-Ikhlas dibaca untuk empat rakaat salat, begitu pun rakaat selanjutnya seperti surat An-nas untuk empat rakaat," jelas dia.