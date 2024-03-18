Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kades dan Prades di Lebak Ngutang Gegara Honor Nunggak 3 Bulan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |18:01 WIB
Kades dan Prades di Lebak <i>Ngutang</i> Gegara Honor Nunggak 3 Bulan
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

LEBAK - Perangkat desa (Prades) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sudah tiga bulan belum menerima honor sehingga mereka harus berhutang untuk memenuhi biaya hidup dan operasional pemerintahan desa.

Kepala Desa Cirendeu, Kecamatan Cilograng, Herdiana mengatakan, sejak Januari sampai pertengahan Maret 2024 belum ada kejelasan terkait pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

"Ini parah, kita harus berutang untuk menutupi biaya operasional desa. Termasuk untuk biaya hidup sehari-hari," kata Herdiana, Senin (18/3/2024).

Dijelaskan Herdiana, dirinya sudah mempertanyakan masalah tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak. Namun, mereka juga belum bisa memastikan kapan ADD bakal dicairkan. Padahal, kebutuhan biaya operasional di lapangan cukup besar.

"Biaya operasional dan honor Prades ini penting. Karena terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Kalau ADD-nya enggak cair-cair, maka akan berdampak terhadap pelayanan dan itu tidak kita inginkan," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak Usep Pahlaludin membenarkan, sampai sekarang ADD belum cair. Untuk itu, hampir tiap menit dirinya menerima pengaduan dan keluhan dari kepala desa dan Prades di 340 desa di Lebak.

"Kebanyakan mempertanyakan kapan ADD cair. Karena ada ribuan Prades yang honornya belum dibayarkan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192388//polres_ungkap_kasus_kejahatan_di_lebak-nE3i_large.jpeg
Kasus Kejahatan di Lebak Meningkat, Polisi Ungkap 264 Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163626//paskibra-JCbF_large.jpg
Viral Paskibra Lebak Kibarkan Merah Putih di Lapangan Becek, Seragam Berlumur Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162167//sekolah_madrasah_di_lebak_rusak-Q0xU_large.jpg
Miris! 200 Madrasah di Lebak dalam Kondisi Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/625/3159203//pelajar_diserang-MP89_large.jpg
Viral! Siswa PKL Diserang Gerombolan Pelajar di Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154556//kasus_penodongan_di_lebak-uXMs_large.jpg
Heboh! Pemuda di Lebak Todongkan Senpi Usai Kalah Jumlah saat Duel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/340/3146544//kecelakaan_maut_ibu_dan_anak_tewas_terlindas_truk_monster_di_lebak-gKCX_large.jpg
Kecelakaan Maut! Ibu dan Anak Tewas Terlindas Truk Monster di Lebak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement