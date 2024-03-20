Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas Lupa! Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |03:00 WIB
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan membuka pendaftaran mudik gratis pada hari ini, Rabu (20/3/2024). Mudik gratis tahun ini akan menuju ke 19 kota dan kabupaten di Indonesia.

"Pendaftaran dimulai pada 20 Maret 2024 dan akan ditutup apabila kuota telah terpenuhi,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram Dishub DKI Jakarta @dishubdkijakarta.

Menurut informasi yang diberikan, peserta program mudik gratis akan diberangkatkan pada 4 April 2024 dari area Monumen Nasional (Monas). Sedangkan untuk truk pengangkut motor, keberangkatannya akan dilakukan satu hari sebelumnya, yaitu pada Rabu 3 April dari Terminal Pulogadung. 

Kepulangan para pemudik ke Jakarta direncanakan pada 14 April 2024 dari 19 terminal yang tersebar di kota/kabupaten menuju Terminal Terpadu Pulo Gebang. Truk pengangkut motor pemudik juga akan diberangkatkan sehari sebelumnya, tepatnya pada Sabtu 13 April 2024. 

“Untuk truk pengangkut motor pemudik diberangkatkan sehari sebelumnya pada Sabtu 13 April 2024,” ujarnya.

Pendaftaran untuk program mudik gratis ini dapat dilakukan secara online melalui situs web mudikgratis. jakarta. go. id. Calon peserta diharapkan melengkapi administrasi yang diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP DKI Jakarta (jika ada), dan STNK (untuk pemilik motor). Setiap pendaftar diizinkan untuk mendaftarkan maksimal 3 anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Setelah berhasil mendaftar, calon peserta wajib melakukan verifikasi dengan membawa fotokopi dan kelengkapan administrasi ke enam lokasi yang telah ditentukan.

(Arief Setyadi )

      
