Sempat Baku Tembak dengan Polisi, Dua Begal Sadis Ini Ditangkap

MUSI RAWAS - Seperti film action penangkapan dua tersangka begal mobil di Kabupaten Musi Rawas, kedua tersangka adalah Andre (37) dab Rizal (40), karena sempat terjadi baku tembak antara tersangka dengan aparat kepolisian yang hendak menangkap tersangka, Rabu (20/3/2024).

Kapolres Musi Rawas, AKBP Andi Supriadi didamping Kasat Reskrim AKP Herman Junaidi mengatakan kedua tersangka ini ditangkap karena melakukan aksi begal mobil dengan menggunakan senjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam) di Desa Sumberasri, Kecamatan Sumber Harta,Kabupaten Musi Rawas. Dengan modus operandi pura-pura menumpang mobil korban ke Simpang Terawas.

“Kedua tersangka ini menyetop mobil yang dikendarai korban Tiswan (44) dan menumpang ke daerah Simpang Terawas,” katanya.

BACA JUGA: Wanita Pengepul Rongsok Ambruk Bersimbah Darah Usai Dibacoki Pelaku Begal

Dijelaskan Andi, berawal korban yang merupakan warga Dusun I Desa Suka Mana, Kecamatan STL Ulu Terawas mengendarai mobil Carry Pick Up warna hitam dengan Nopol BG-8266-JH, pada Senin 11 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Ketika sampai Simpang Sukamana, dua orang pelaku menyetop korban dan mengatakan mau menumpang ke Simpang Terawas.

"Sesampai di Simpang Terawas, korban korban mengatakan sudah sampai. Tapi kedua tersangka tidak jadi turun dan malah meminta antar ke Desa B Srikaton," katanya.

Namun sesampai di TKP Desa Sumberasri, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, salah satu tersangka mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang langsung mengancam korban dan memaksa korban keluar dari mobil.

"Kedua tersangka ini memaksa korban keluar dan mengatakan keluarlah kau kalu dak galak mati," katanya.

Ditambahkan Andi, awalnya korban masih tidak mau keluar. Namun salah satu tersangka malah mengeluarkan senjata api pistol (senpira), keluar dari dalam mobil dan menarik korban hingga ke kebun karet. Setelah itu tersangka mengikat korban di batang kayu pelangas dan mengatakan kau nunduk dan jangan banyak bekato kagek kau kutembak, lalu pelaku tersebut menuju mobil dan kedua pelaku tersebut langsung pergi membawa mobil korban," jelasnya.