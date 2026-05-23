Polisi Dalami HP Pelaku Begal, Selidiki Dugaan Ada Aktor Penggerak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |18:35 WIB
Pelaku Begal (foto: Freepik)
JAKARTA – Polda Metro Jaya menanggapi munculnya dugaan isu begal yang ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi, belakangan beredar sejumlah hoaks yang semakin meresahkan masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan pihaknya akan menelusuri dugaan tersebut melalui telepon genggam milik para pelaku kejahatan yang telah ditangkap. Gawai tersebut akan diperiksa melalui uji laboratorium forensik (labfor).

“Saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap jaringan yang ada di atas para pelaku tersebut. Kami juga sedang melakukan uji laboratoris terhadap seluruh gawai atau handphone yang digunakan oleh para pelaku yang terindikasi,” kata Iman, Sabtu (23/5/2026).

Iman berharap pemeriksaan secara komprehensif itu dapat mengungkap fakta yang sebenarnya.

“Mudah-mudahan dari hasil laboratorium forensik digital Polri nanti kami bisa memperoleh informasi yang lebih mendalam dalam proses pengembangan, apakah ada indikasi lain selain kejahatan murni yang saat ini sudah kami ungkap,” ujarnya.

 

