Ketika Pangeran Diponegoro Minta Perang Jawa Dihentikan Selama Bulan Puasa Ramadhan

JAKARTA - Ketika Pangeran Diponegoro minta perang Jawa dihentikan selama bulan puasa Ramadhan bakal diulas. Apalagi, konflik ini melibatkan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentral yang memimpin perjuangan melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Namun saat memimpin perang Jawa, Pangeran Diponegoro membuat keputusan penting. . Apalagi, penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat serta tuntutan pajak yang berat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat pribumi yang munculnya Perang Jawa.

Untuk itu ketika Pangeran Diponegoro minta perang Jawa dihentikan selama bulan puasa Ramadhan. Suasana damai itu terjadi selama bulan Ramadhan, pada tahun 1251 H atau 191 tahun yang lalu, di perkemahan Menoreh, dan kemudian juga di Wisma Residen Magelang.

Pada bulan suci Ramadhan tahun itu dua orang yang sedang berperang, tengah bercengkrama layaknya dua orang sahabat yang lama tidak bertemu lalu saling bercerita tentang kabar mereka masing-masing.