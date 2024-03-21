Malam Kesepuluh Ramadhan, Ribuan Jamaah Masjid Agung Al-Kautsar Tarawih Bersama Wapres

KENDARI - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, bersama Wury Ma’ruf Amin melaksanakan ibadah Sholat Isya dan Sholat Tarawih di Masjid Al-Kautsar Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu 20 Maret 2024, yang bertepatan dengan malam ke-10 Ramadhan 1445 H.

Kunjungan Wapres kali ini menjadi momen bersejarah bagi ribuan warga Kendari dan sekitarnya, karena merupakan kesempatan langka untuk beribadah bersama dan mendengarkan tausiah dari orang nomor dua di negeri ini.

BACA JUGA: Mendagri Tito Bilang Pemilu 2024 Lebih Sejuk Dibanding 2019

Masjid Al-Kautsar, yang terletak di Jalan Abdullah Silondae Kota Kendari, bukan hanya sebuah tempat ibadah biasa. Masjid ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan Islam dan kehidupan masyarakat Sultra. Nama "Al-Kautsar" sendiri diambil dari surah ke-108 juz ke-30 dalam Al-Quran yang memiliki arti “nikmat yang berlimpah”.

Selain sebagai tempat ibadah, bangunan masjid ini dimanfaatkan masyarakat Sultra sebagai pusat kegiatan dakwah dan budaya Islam di wilayah tersebut. Arsitektur masjid yang indah memadukan sentuhan tradisional Sultra dengan unsur modern, menjadikannya sebuah ikon bagi kota Kendari.

BACA JUGA: Wapres Bertolak ke Kendari di Hari Pengumuman Pemenang Pemilu 2024

Dalam sejarahnya, Masjid Al-Kautsar memiliki keunikan tersendiri. Dulunya, pada 1962, masjid ini dibangun di atas bekas sebuah masjid kecil bernama Masjid Korem. Pada 1976, di era pemerintahan Gubernur H. Alala, dibangun pondasi dasar untuk Masjid Agung Al-Kautsar.

Setelah berdiri selama 30 tahun di mana konstruksi bangunannya sudah tidak memadai, pada 2019, Masjid Al-Kautsar direvitalisasi dan direhabilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sultra, sehingga konstruksi dan arsitektur bangunan masjid tersebut mengalami perubahan besar seperti saat ini.