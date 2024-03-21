Advertisement
HOME NEWS JABAR

Monyet Liar Serang Warga di Garut, 1 Orang Meninggal dan 2 Luka-Luka

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:54 WIB
Monyet Liar Serang Warga di Garut, 1 Orang Meninggal dan 2 Luka-Luka
Monyet berpelukan. (Foto: Pexels.com)
A
A
A

GARUT - Seorang warga meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka usai diserang seekor kera liar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban meninggal bernama Rusli (62), warga Kampung Anggrek RT01 RW14, Desa Wanakerta, Kecamatan Cibatu.

Sementara dua korban lain yaitu Suripto (58) dan Ahdan (5), mengalami luka dalam serangan kera liar tersebut. Luka yang dialami Suripto cukup parah, yaitu robek pada bagian tangan, sementara Ahdan terluka karena digigit.

Camat Cibatu Sardiman Tanjung mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (21/3/2024) sekira pukul 06.30 WIB pagi. Sardiman menjelaskan serangan terjadi saat para korban mencoba menangkap kera liar dengan menggunakan tali dan tongkat.

 BACA JUGA:

"Kera liar itu justru malah menyerang para korban. Karena kaget, seorang korban bernama Rusli terjatuh. Korban ini memiliki riwayat penyakit jantung," kata Sardiman Tanjung.

Berbeda dengan Rusli dan Suripto, Ahdan seorang bocah yang menjadi korban, diserang dan digigit pada bagian paha saat sedang bermain. Upaya penangkapan monyet liar oleh warga di Desa Wanakerta itu bukan tanpa alasan.

Halaman:
1 2
      
