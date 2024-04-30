Monyet Ekor Panjang Mengamuk, Serang Bayi Dua Bulan hingga Kritis di Lebak

LEBAK- Warga Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dihebohkan oleh peristiwa penyerangan monyet ekor panjang. Akibatnya, seorang bayi berusia 2 bulan menjadi korban.

Bayi tersebut dari pasangan Munasir dan Siti Aisah warga Kampung Buntur Hilir, RT 01, RW 01 Desa Parungpanjang. Korban diserang saat tertidur di teras rumahnya.

Sang ibu pun sekejap pergi untuk menunaikan ibadah salat Dzuhur. Baru selesai wudhu, jeritan histeris sang anak tak terelakan.

Bak tersambar petir di siang bolong, Aisah yang menghampiri dibuat lemas tak berdaya dengan kondisi anak yang bersimbah darah dan perut terluka parah akibat serangan sang monyet yang seketika itu melarikan diri.

Ketua Relawan Respek Peduli, Delima Humairo mendapatkan laporan dari pihak desa untuk melakukan pendampingan penanganan bayi terserang monyet liar.

"Pihak desa menghubungi kalau ada bayi terluka parah akibat serangan monyet liar. Posisi sudah di RS Malingping dan menyebar rujukan tapi belum ada yang menerima,"kata Delima saat dihubungi, Selasa (30/4/2024).

Delima yang berpengalaman pun lantas berdiskusi dengan pihak keluarga untuk mengajukan rujukan mandiri ke RS Hermina, Serang, Provinsi Banten.