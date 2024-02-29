Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kawanan Monyet Berkeliaran di Rumah Warga, Diskar Bandung: Harus Dilumpuhkan!

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |01:24 WIB
Kawanan Monyet Berkeliaran di Rumah Warga, Diskar Bandung: Harus Dilumpuhkan!
Kawanan monyet berkeliaran di permukiman warga (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG - Warga Kota Bandung dihebohkan kemunculan kawanan monyet yang berkeliaran di permukiman warga, seperti yang terlihat di kawasan Sekeloa, Rabu (28/2/2024).

Fenomena tersebut terekam kamera video dan sontak menjadi viral di media sosial (medsos). Hingga saat ini, pihak-pihak berwenang belum bisa memberikan penjelasan terkait fenomena tersebut.

Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana mengatakan, pihaknya langsung menurunkan tim rescue ke lokasi untuk berkoordinasi dengan aparat kewilayahan dan mitra lainnya.

“Tadi sore teman-teman saat mendapatkan informasi sudah mulai melakukan koordinasi dengan kewilayahan dan mitra lainnya dari sisi pengalaman atau keilmuan ataupun informasi yang bisa menjadi wawasan tambahan mengapa gerombolan monyet ini bisa turun ke pemukiman warga,” ujar Gun Gun.

Menurutnya, kawanan monyet liar tersebut mempunyai mobilitas yang tinggi dan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

“Jadi memang kawanan kera tuh atau kera liar mobilitasnya tinggi, cepat berpindah-pindah makannya ada laporan dari warga,” lanjutnya.

Hingga saat ini, kata Gun Gun, pihaknya belum bisa memastikan penyebab pasti adanya kawanan monyet yang turun ke pemukiman warga itu.

“Kita sedang melakukan assessment dan sedang mengupayakan tembakan bius, khawatir nanti ada lagi dan mengganggu masyarakat. Takutnya itu monyet liar, jadi harus dilumpuhkan,” jelas Gun Gun.

Senada dengan Gun Gun, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung Yusuf Hidayat mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BKSDA, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menangani fenomena ini.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan BKSDA dan beberapa dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian karena di situ ada bidang pemeliharaan hewan,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/510/3032908/usir-kawanan-kera-pakai-petasan-2-jari-petani-diamputasi-usai-meledak-di-tangan-KDIiJMk2mI.jpg
Usir Kawanan Kera Pakai Petasan, 2 Jari Petani Diamputasi Usai Meledak di Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/340/3002443/monyet-ekor-panjang-mengamuk-serang-bayi-dua-bulan-hingga-kritis-di-lebak-qEbF8d6j2e.jpg
Monyet Ekor Panjang Mengamuk, Serang Bayi Dua Bulan hingga Kritis di Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/525/2986528/monyet-liar-serang-warga-di-garut-1-orang-meninggal-dan-2-luka-luka-udPk8wA77t.jpeg
Monyet Liar Serang Warga di Garut, 1 Orang Meninggal dan 2 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/525/2977520/gerombolan-monyet-serbu-kota-bandung-pakar-itb-tanda-tanda-bencana-alam-dahsyat-QjVOyw2oSg.jpg
Gerombolan Monyet Serbu Kota Bandung, Pakar ITB: Tanda-Tanda Bencana Alam Dahsyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/338/2911270/damkar-evakuasi-monyet-liar-di-sawangan-depok-aaJrMOTMh9.jpg
Damkar Evakuasi Monyet Liar di Sawangan Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/338/2910700/monyet-liar-turun-ke-permukiman-di-bojongsari-dievakuasi-damkar-depok-DrOeIw6G24.jpg
Monyet Liar Turun ke Permukiman di Bojongsari, Dievakuasi Damkar Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement