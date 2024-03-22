Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ramalan Jayabaya Menguak Sosok Pemimpin Bangsa yang Benar

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |06:04 WIB
Ramalan Jayabaya Menguak Sosok Pemimpin Bangsa yang Benar
Ilustrasi Jayabaya (Foto: Ist)
JAKARTA - Jayabaya, seorang raja yang bijaksana dari Kerajaan Kediri terkenal dengan kemampuannya meramal masa depan.

Dalam salah satu ramalannya, Raja yang berkuasa pada 1135-1159 itu menguraikan sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin yang benar, yakni:

1. Berilmu dan Bijaksana

Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.

2. Adil dan Bijaksana

Keadilan adalah prinsip yang tak terpisahkan dari kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang adil akan memastikan bahwa kepentingan semua warga negara dilindungi dengan baik.

3. Menjaga Kerukunan dan Persatuan

Pemimpin yang benar harus mampu menjaga kerukunan dan persatuan di tengah-tengah perbedaan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Melindungi Rakyat dari Segala Ancaman

Tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Telusuri berita news lainnya
