Gempa Susulan M6,5 di Tuban Bikin Warga Ketakutan, Getaran Terasa Lebih Lama

SURABAYA - Gempa susulan kembali mengguncang wilayah perairan Tuban Jawa Timur, Jumat (22/3/2024). Gempa yang terjadi sekitar pukul 15.52 WIB ini terasa lebih lama.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, gempa kali berkekuatan magnitudo 6,5. Pusat gempa berada di 5.76 LS,112.33 BT, sekitar 135 kilometer timur laut Tuban. Gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Meski begitu, warga panik ketakutan hingga berlari keluar rumah. Di Surabaya misalnya, guncangan gempa membuat warga berterak dan lari keluar rumah.

Mereka khawatir bangunan roboh, karena terus terguncang. "Ya Allah, gempa lagi. Ini lama sekali," kata salah seorang warga Wonocolo, Surabaya, Ridwan.

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur belum memberikan konformasi.

(Khafid Mardiyansyah)