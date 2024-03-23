Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramadhan 2024, Kapolres Jaksel Klaim Angka Kejahatan Menurun

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |00:30 WIB
Ramadhan 2024, Kapolres Jaksel Klaim Angka Kejahatan Menurun
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat mengklaim, angka kejahatan di kawasan Jakarta Selatan selama bulan suci Ramadhan 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan sebelum puasa.

"Angka kejahatan di wilayah Jakarta Selatan selama bulan Ramadhan ini Alhamdulillah mengalami penurunan karena ada aktivitas masyarakat," ujarnya pada wartawan, Jumat (22/3/2024).

Menurutnya, pada minggu ke 10 tahun 2024 atau sebelum memasuki bulan puasa, ada sekira 200 kasus dengan penyelesaian sebanyak 103 kasus. Sedangkan di minggu ke 11 atau di awal bulan puasa, setidaknya ada sebanyak 168 kasus dengan penyelesaian sebanyak 107 kasus.

"Ada beberapa kejadian, seperti perang sarung, penggunaan petasan salat sahur, kebut-kebutan pada malam hari menjelang sahur," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi bakal secara rutin melakukan kegiatan preemtif dan preventif dalam mengantisipasi tindakan gangguan kamtibmas hingga kejahatan di wilayah Jakarta Selatan ini. Dengan begitu, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa pun bisa merasa aman dan nyaman.

(Awaludin)

      
