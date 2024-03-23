Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diguyur Hujan Semalam, 8 Desa di Jambi Terendam Banjir dan Jalan Lumpuh

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |13:20 WIB
Diguyur Hujan Semalam, 8 Desa di Jambi Terendam Banjir dan Jalan Lumpuh
Banjir Jambi (Foto: Nanang Fahrurozi)
MERANGIN - Pasca diguyur hujan semalam aliran sungai Batang Merangin meluap, sehingga Sabtu (23/3/2024) sekitar pukul 5.30 WIB air pasang hingga menyebabkan ribuan rumah di kecamatan Pangkalan Jambu dan kecamatan Sungai Manau kabupaten Merangin, Jambi terendam banjir dengan ketinggian sekitar 150 sentimeter.

Informasi yang dihimpun, meluapnya batang Merangin karena intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut cukup tinggi. Dan sungai yang melintasi dua kecamatan tersebut terjadi pendangkalan akibat praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan warga di kecamatan tersebut.

Akibatnya, sungai meluap hingga menggenangi delapan desa yakni desa Desa baru, Desa tiga alur, Desa Bungo tanjung, Desa Sei jering, Desa kampung limo, Desa tanjung, Desa Bukit perentak, dan Desa Sungai Pinang. Bahkan jalan nasional menuju kabupaten Kerinci juga tergenang hingga arus lalu lintas lumpuh.

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto saat dikonfirmasi perihal banjir tersebut mengatakan jika anggota polsek Sungai Manau sudah berada di lokasi untuk memberikan bantuan.

"Ya anggota polsek bersama Babinsa dan unsur Muspika di sana sudah turun ke lokasi, memang ada 8 desa yang terdampak banjir dengan kedalaman rata-rata sekitar 150 centimeter. Saat ini warga dihimbau untuk meninggalkan rumahnya sementara sambil menunggu air surut," jelas Kapolres Sabtu.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika untuk jalan lintas menuju Kabupaten Kerinci siang hari sudah bisa dilalui namun belum normal.

"Untuk jalan lintas menuju Kabupaten Kerinci memang tadi pagi sempat lumpuh total. Namun, siang hari ini sudah bisa dilalui namun belum terlalu lancar. Bahkan, banjir pun sudah surut, saat ini kisaran sekitar 50 sentimeter," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
