Misteri Dua OTK Diduga Pelaku Perampokan Tewaskan Satu Lansia di Malang

MALANG - Dugaan perampokan dan pembunuhan di Kabupaten Malang menggegerkan warga sekitar lokasi. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dua kali pun menemukan sejumlah fakta-fakta, adanya dugaan dua orang yang masuk rumah Esther Sri Purwaningsih, sebelum ditemukan terluka parah.

Tampak pada Sabtu pagi (23/3/2024) kepolisian dari Satreskrim Polres Malang kembali melaksanakan penyelidikan di TKP. Polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi dari tetangga di sekitar rumah korban.

"Hasil penyelidikan di lapangan diperoleh keterangan terdapat dua orang yang dicurigai memasuki rumah korban," ucap Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat, seusai olah TKP kedua pada Sabtu pagi (23/3/2024).

BACA JUGA: Tetangga Ungkap Kronologi Dugaan Perampokan yang Tewaskan Lansia di Malang

Tapi pihaknya masih belum memastikan hal tersebut karena itu merupakan keterangan saksi, yang akan didalami kembali oleh polisi. Dimana diduga orang tak dikenal itulah yang masuk ke dalam rumah, kemudian melakukan penganiayaan, hingga mengakibatkan satu orang tewas dan satu orang luka berat.

"Saksi samping rumahnya melihat dua orang tak dikenal, bukan warga sekitar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Satu orang dibonceng memiliki ciri-ciri menggunakan jaket abu-abu, dengan kepala ditutup topi hoodie," jelasnya.

Dari hasil interogasi ke saksi disebut, terduga pelaku itu sempat bertatapan denhan yang bersangkutan, lalu orang yang dibonceng tersebut mengalihkan pandangan.