Tetangga Ungkap Kronologi Dugaan Perampokan yang Tewaskan Lansia di Malang

MALANG - Dugaan perampokan dan pembunuhan saat shalat tarawih menghebohkan warga Malang. Korban diketahui ada dua orang dalam satu rumah yakni Ester Sri Purwaningsih dan adiknya yang warga mengenalnya sebagai Agus.

Ketua RT 3 RW 5, Arief Gunawan menyatakan, dugaan perampokan itu berawal dari adanya teriakan dari penghuni rumah bernama Ester, pada Jumat malam (22/3/2024) sekitar pukul 19.30 WIB. Teriakan minta tolong itu lantas didengar oleh tetangga rumah yang berada di rumah.

"Karena teriak-teriak minta tolong, Mbak Aziza (tetangga depan rumah) ke rumah saya ditemui adik saya dan istri saya. Mencoba mengecek ke lokasi rumah itu," ucap Arief Gunawan, saat ditemui Jumat malam.

Istrinya kemudian meminta bantuan dari warga lain untuk mengecek keberadaan rumah yang dihuni oleh Ester Sri Purwaningsih dan satu adiknya, yang menderita tunanetra. Saat tiba di rumah, memang rumah dalam keadaan tak terkunci.

"Bu Krismanto (sapaan akrab Ester) itu di ruang kamar depan, luka semua di wajahnya. Terus dia minta tolong ngecek adiknya di belakang," ungkap dia.

Kemudian tiga warga, termasuk istrinya itu mengecek ke ruang belakang rumah. Karena posisi gelap tak ada lampu, maka warga menyalakan lampu flash dari ponsel yang dibawa.

"Waktu kita cek ternyata Pak Agus itu sudah meninggal posisinya tengkurap. Terus di leher kanan itu ada pisau menancap. Jadi semacam mau ditarik tapi lepas gagangnya, gagangnya lepas," jelasnya.