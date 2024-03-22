Rumah di Malang Diduga Dirampok, 1 Lansia Tewas dan Satu Wanita Terluka Parah

MALANG - Sebuah rumah di Jalan Anggodo Gang 1 A Nomor 22 RT 3 RW 5, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, diduga disantroni perampok. Akibatnya, satu orang lanjut usia (lansia) tewas dan seorang terluka parah.

Informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Jumat (22/3/2024) sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu lokasi kejadian sedang sepi dari warga karena ditinggal shalat isya dan tarawih.

Pantauan di lokasi kejadian, sejumlah polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Garis polisi juga masih terpasang di depan pagar dan di area teras dalam pagar rumahnya.

Satu korban tewas bernama Agus (69) penyandang tunanetra, dari informasi yang dihimpun masih berada di dalam rumah. Sedangkan satu korban atas nama Ester Sri Purwaningsih, mengalami luka parah dibawa ke puskesmas karena mengalami luka lebam diduga dipukul oleh perampok.

(Awaludin)