Viral Warga Tolak Keberadaan Mushola yang Dibangun Seorang Mualaf di Sangihe, Kapolres: Video Lama

MANADO - Media sosial twitter atau X baru-baru ini dihebohkan dengan video penolakan pembangunan Musholla di Desa Belengang, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Video tersebut diunggah oleh akun X @shamsiAli2 pada Kamis, (21/3/2024) dengan narasi yang menyebutkan terjadinya penolakan pembangunan musholla dikampung tersebut oleh warga sekitar.

"Seorang Mualaf di Sangihe Sulawesi Utara bangun mushola samping rumahnya sbg satu2nya musholla utk umat Islam di kampung itu. Didemo oleh warga sekitar umat Kristiani. Tapi beliau tetap tegar menghadapi segala macam tantangan hingga dipanggil ke Polsek... yg paling toleran mana?," tulisnya dikutip Sabtu (23/3/2024).

Dalam video tersebut, terlihat sekelompok orang membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap berdirinya mushola di tempat itu. Dalam orasinya terdengar kalau warga menolak karena pembangunan Mushollha tidak memiliki ijin.

"Tidak menghargai pemerintah kampung, tidak ada ijin dari kampung, tidak menghormati pemerintah kampung Belengang, tidak menghormati tetangga-tetangga, oleh karena itu kami menolak dengan tegas pembangunan Mushola yang ada ini," ujar narasi dalam video tersebut.

Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Dhana Ananda Syahputra ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa video tersebut merupakan kejadian lama yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

"Awalnya itu, di tahun 2020 atas nama warga Fretsman Sikome melakukan peletakan batu pertama Musholla di samping rumahnya, namun awalnya mendapat penolakan sehingga tertunda, karena pada saat itu juga mendekati masa pilkada, pilgub, oleh karena itu tertunda," tutur AKBP Dhana Ananda Syahputra, Sabtu (23/3/2024).

Kemudian pada Mei 2021 diadakan pertemuan antara beberapa pihak, namun tidak mendapat titik temu dan masih terjadi penolakan. Tapi, warga tersebut terus melanjutkan membangun musholla tersebut.