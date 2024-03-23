Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Warga Tolak Keberadaan Mushola yang Dibangun Seorang Mualaf di Sangihe, Kapolres: Video Lama

Subhan Sabu , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:37 WIB
Viral Warga Tolak Keberadaan Mushola yang Dibangun Seorang Mualaf di Sangihe, Kapolres: Video Lama
A
A
A

MANADO - Media sosial twitter atau X baru-baru ini dihebohkan dengan video penolakan pembangunan Musholla di Desa Belengang, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Video tersebut diunggah oleh akun X @shamsiAli2 pada Kamis, (21/3/2024) dengan narasi yang menyebutkan terjadinya penolakan pembangunan musholla dikampung tersebut oleh warga sekitar.

"Seorang Mualaf di Sangihe Sulawesi Utara bangun mushola samping rumahnya sbg satu2nya musholla utk umat Islam di kampung itu. Didemo oleh warga sekitar umat Kristiani. Tapi beliau tetap tegar menghadapi segala macam tantangan hingga dipanggil ke Polsek... yg paling toleran mana?," tulisnya dikutip Sabtu (23/3/2024).

Dalam video tersebut, terlihat sekelompok orang membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap berdirinya mushola di tempat itu. Dalam orasinya terdengar kalau warga menolak karena pembangunan Mushollha tidak memiliki ijin.

"Tidak menghargai pemerintah kampung, tidak ada ijin dari kampung, tidak menghormati pemerintah kampung Belengang, tidak menghormati tetangga-tetangga, oleh karena itu kami menolak dengan tegas pembangunan Mushola yang ada ini," ujar narasi dalam video tersebut.

Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Dhana Ananda Syahputra ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa video tersebut merupakan kejadian lama yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

"Awalnya itu, di tahun 2020 atas nama warga Fretsman Sikome melakukan peletakan batu pertama Musholla di samping rumahnya, namun awalnya mendapat penolakan sehingga tertunda, karena pada saat itu juga mendekati masa pilkada, pilgub, oleh karena itu tertunda," tutur AKBP Dhana Ananda Syahputra, Sabtu (23/3/2024).

Kemudian pada Mei 2021 diadakan pertemuan antara beberapa pihak, namun tidak mendapat titik temu dan masih terjadi penolakan. Tapi, warga tersebut terus melanjutkan membangun musholla tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Musala Sangihe viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193290//viral_mobil_pelat_ri_25_diduga_serobot_antrean_di_tol_cilandak-Gyrk_large.jpg
Viral Mobil Pelat RI 25 Diduga Serobot Antrean di Tol Cilandak, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/33/3193249//sal_priadi-MrV7_large.JPG
Sal Priadi Bantah Bela Sitok Srengenge Usai Foto Barengnya Viral di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193185//transjakarta-tQKN_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jadi Korban Pelecehan, Transjakarta Siap Berikan Pendampingan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173//viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193116//viral-p51U_large.jpg
Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement