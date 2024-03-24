Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kurt Cobain Hanyut di Sungai Brantas Malang saat Bermain dengan Temannya

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |01:01 WIB
Kurt Cobain Hanyut di Sungai Brantas Malang saat Bermain dengan Temannya
Petugas tengah mencari korban tenggelam (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Satu bocah hanyut ke aliran Sungai Brantas, saat tengah bermain. Korban diketahui bernama Kurt Cobain (5) di aliran Sungai Brantas, yang berada di Jalan Jodipan Wetan Gang III C Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Kapolsek Blimbing, Partahan Octavianees Panjaitan membenarkan adanya informasi adanya bocah hanyut di Sungai Brantas. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30 WIB, Sabtu siang (23/3/2024) saat korban bersama dua temannya lainnya tengah bermain di aliran sungai.

"Saat itu korban tengah mencuci kaki di sungai, tapi tiba-tiba ia terpeleset dan hanyut ke sungai yang beraliran deras," kata Octavianess Panjaitan.

Jatuhnya Kurt Cobain ke sungai itu sempat disampaikan oleh temannya, sehingga kedua temannya. Sehingga kedua temannya langsung berlari memberitahu ke warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
hanyut Sungai Brantas tenggelam
