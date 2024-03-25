Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Asyik Main Judi Online di Warkop, 2 Pria Dibekuk Polisi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |19:30 WIB
Asyik Main Judi Online di Warkop, 2 Pria Dibekuk Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SAMPANG - Dua orang pria diduga asyik bermain judi online di salah satu warung kopi (warkop) Jalan Wijaya Kusuma, Sampang, Madura pada Sabtu 19 Maret 2024 lalu.

Dua pria tersebut adalah S (30) Warga Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dan Z (28) warga Desa Astapah, Omben Sampang.

Alhasil, keduanya berhasil diamankan polisi saat bersantai dan bermain judi online di warung kopi.

"Tersangka diduga kedapatan main judi online dengan memakai satu buah handphone dengan menaruh taruhan Rp100 ribu," ujar Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Dedy Dely Rasidie.

Menurutnya, tujuan tersangka bermain judi online yakni ketika menang uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari -hari.

"Namun, baru bermain sebanyak 15 kali tersangka keburu ditangkap oleh petugas," katanya.

Saat ini, tersangka berserta barang bukti diamankan di Mapolres Sampang. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik atau Pasal 303 KUHP.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250/yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146065/judi-Z9aY_large.jpg
Gerebek Judi Sabung Ayam, Polisi Ringkus 18 Orang di Cimenyan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126267/polri-ylR8_large.jpg
Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037748/markas-judi-sabung-ayam-di-bekasi-diobrak-abrik-polisi-70-orang-ditangkap-N81vENs9ce.jpg
Markas Judi Sabung Ayam di Bekasi Diobrak-abrik Polisi, 70 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033239/buru-juru-tulis-judi-togel-polisi-sisir-warung-tuak-di-dolok-masagal-simalungun-yUMHgNmjvx.jpg
Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025814/daftar-kasino-terbesar-di-dunia-surga-bagi-para-penggila-judi-ziuRY0eK0g.jpg
Daftar Kasino Terbesar di Dunia, Surga bagi Para Penggila Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement