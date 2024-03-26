Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kakek Ini Menang Lotere Rp28 Triliun, Tetangga Langsung Pasang Tanda Dilarang Masuk Tanpa Izin di Rumahnya

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |13:11 WIB
Kakek Ini Menang Lotere Rp28 Triliun, Tetangga Langsung Pasang Tanda Dilarang Masuk Tanpa Izin di Rumahnya
Seorang kakek menang lotere Rp28 triliun, tetangga langsung pasang tanda dilarang masuk tanpa izin di rumahnya (Foto: Los Angeles Times)
CALIFORNIA – Seorang kakek sungguh terkejut ketika dinyatakan sebagai pemenang lotere jackpot Powerball terbesar kedua sebesar USD1,765 miliar (Rp28 triliun). Tetangga pun banyak yang datang untuk memberikan selamat kepadanya.

Theodorus Struyck, 65, yang dipanggil Theo, adalah salah satu pemenang Powerball yang identitasnya diumumkan. Struyck adalah bagian dari sekelompok pemenang yang membeli tiket di Pasar Midway di Frazier Park, sekitar 77 mil selatan Bakersfield.

Menurut tetangganya kepada media termasuk KGET dan Daily Mail, saat tinggal di kota pegunungan yang tenang, Struyck menikmati memancing dan memarkir perahu kecil di luar garasinya.

Tetangganya, Mary Dreier, mengatakan kepada KGET Struyck sangat menyayangi cucu-cucunya dan sangat menyenangkan berada di dekatnya.

Namun seiring semakin banyaknya orang yang mengetahui siapa pemenang hadiah utama, Dreier mengatakan dia memasang tanda di depan rumahnya. Yakni tanda ‘Dilarang masuk tanpa izin’.

Di California, lotere tidak mengizinkan pemenang mengklaim hadiah apa pun secara anonim. Anggota lain yang menang belum melapor, tetapi Struyck mengungkapkan identitasnya.

Soal mengapa dia begitu lama mengklaim kemenangan pada Oktober 2023, warga masih bertanya-tanya.

“Saya sempat berpikir kami akan menjadi kota paling bodoh di dunia,” kata Jonathan Mathews kepada KGET.

“Terus terang. Kehilangan tiket seperti itu, saya hanya bisa membayangkannya,” terangnya.

“Ketika saya mendengar Theo menang, saya berpikir, 'Tidak mungkin hal ini terjadi pada orang yang lebih baik,'” terang Kevin Woten, salah satu tetangga Struyck, mengatakan kepada The Daily Mail.

