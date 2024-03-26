Peristiwa 26 Maret : Soeharto Jadi Presiden Gantikan Soekarno, Putin Menangi Pilpres Rusia

BERAGAM peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 26 Maret baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya naiknya Soeharto menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soekarno.

Soeharto kemudian membangun pemerintah yang kuat dan otoriter. Dia berkuasa sampai 32 tahun, sebelum diturunkan oleh rakyat.

Agar mengingatnya kembali, Okezone pun coba merangkum peristiwa-peristiwa itu, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1812 - Gempa Caracas tewaskan 20.000 orang

Pada 26 Maret 1812 terjadi gempa bumi berkekuatan 7,7 SR di Kota Ciracas, Venezuela yang mengakibatkan lebih 20.000 orang meninggal dunia.

BACA JUGA:

1968 - Soeharto jadi Presiden Indonesia.

Surat Perintah 11 Maret (1966) atau Supersemar menjadi garis start buat Letjen Soeharto merebut kepemimpinan. Lewat Supersemar itulah, Soeharto menggeser Soekarno dari pucuk pimpinan Indonesia.

Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden pada 26 Maret 1968 untuk menggantikan Soekarno.

Soeharto membuat pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Dia membungkam semua kritik, menghabiskan lawan-lawan yang mengganggu pemerintahannya. Itulah yang membuat Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun.

Pemilihan Presiden di masa Orde Baru dilakukan MPR yang dikendalikan Soeharto. Tak heran Soeharto selalu terpilih kembali jadi Presiden dari pemilu 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

BACA JUGA:

Soeharto kemudian terpaksa mengundurkan diri Presiden setelah adanya demo besar-besaran yang menelan banyak korban pada 1998. Soeharto tumbang, reformasi muncul.

1979 - Mesir-Israel teken perdamaian Camp David

Naval Support Facility Thurmont, lebih dikenal sebagai Camp David, adalah sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat seluas 0,5 km² di Taman Gunung Catoctin di Maryland, di luar Washington, DC.

Camp David sering digunakan sebagai tempat pertemuan resmi maupun tak resmi antara AS dan para pemimpin dunia. Yang paling terkenal adalah pertemuan yang menghasilkan persetujuan damai antara presiden Mesir Anwar Sadat dengan perdana menteri Israel Menachem Begin — dikenal sebagai Persetujuan Perdamaian Camp David — yang disetujui pada tahun 1978 bersama dengan Presiden AS Jimmy Carter.