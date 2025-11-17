Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama PTM di SMAN 72, Gerbang Sekolah Dijaga Prajurit TNI AL

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |09:04 WIB
Hari Pertama PTM di SMAN 72, Gerbang Sekolah Dijaga Prajurit TNI AL
SMAN 72 Dijaga Prajurit TNI AL (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - SMAN 72 Jakarta kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Senin (17/11/2025), untuk pertama kalinya sejak insiden ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut.

Pantauan di lokasi, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.00 WIB. Tidak tampak siswa yang datang melebihi jam masuk sekolah. Sesaat setelah bel tanda pelajaran dimulai berbunyi, gerbang sekolah langsung ditutup.

Gerbang utama sekolah juga tampak dijaga oleh prajurit Polisi Militer (PM) TNI AL sebagai bagian dari pengamanan tambahan.

Aktivitas belajar mengajar terlihat kembali normal, ditandai dengan suara riuh murid dari dalam ruang kelas. Meski demikian, pergerakan para siswa tetap dipantau dengan ketat oleh pihak sekolah dan petugas terkait.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184804//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-J7Bw_large.jpg
Tiga Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat, Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184360//putu-BqLS_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344//polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184318//ledakan-CqxN_large.jpg
Enam Orang Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184205//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-l12B_large.jpg
Masih Dirawat di RS, Begini Kondisi ABH Pelaku Peledakan SMAN 72
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement