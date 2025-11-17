Hari Pertama PTM di SMAN 72, Gerbang Sekolah Dijaga Prajurit TNI AL

JAKARTA - SMAN 72 Jakarta kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Senin (17/11/2025), untuk pertama kalinya sejak insiden ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut.

Pantauan di lokasi, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.00 WIB. Tidak tampak siswa yang datang melebihi jam masuk sekolah. Sesaat setelah bel tanda pelajaran dimulai berbunyi, gerbang sekolah langsung ditutup.

Gerbang utama sekolah juga tampak dijaga oleh prajurit Polisi Militer (PM) TNI AL sebagai bagian dari pengamanan tambahan.

Aktivitas belajar mengajar terlihat kembali normal, ditandai dengan suara riuh murid dari dalam ruang kelas. Meski demikian, pergerakan para siswa tetap dipantau dengan ketat oleh pihak sekolah dan petugas terkait.