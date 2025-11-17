Wiranto Kenang Momen Terakhir Bersama Istri Jelang Wafat: Baru Rayakan 50 Tahun Pernikahan

JAKARTA – Penasehat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) TNI Wiranto mengenang momen terakhir bersama istrinya, Rugaiya Usman Wiranto, sebelum sang istri meninggal dunia pada Minggu 16 November 2025 sore.

Di hadapan peti jenazah almarhumah yang disemayamkan di rumah duka kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Wiranto mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarga sempat merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 tidak lama sebelum kepergian sang istri.

"Memang keluarga mengharapkan bahwa Ibu Uga Wiranto yang bersama-sama saya 50 tahun, baru kemarin kita merayakan ulang tahun perkawinan emas," kata Wiranto dengan suara bergetar.

Harapan Besar yang Tak Terwujud

Mantan Panglima ABRI itu bercerita bahwa keluarga besar sangat berharap Rugaiya dapat pulih setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagai seorang suami, Wiranto pun berharap bisa terus melewati masa tua bersama sang istri.

“Namun tentu kehendak Ilahi tidak bisa kita tolak. Allah menghendaki lain. Ibu Uga setelah menjalani satu proses pengobatan di rumah sakit, maka tadi sore pukul 15.55 dia telah kembali dipanggil ke Rahmatullah,” ujarnya.