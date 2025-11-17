Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing

JAKARTA - Peristiwa lucu terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto meninjau proses belajar mengajar di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, yang telah menggunakan interactive flat panel (IFP) atau smartboard, Senin (17/11/2025).

Dalam sesi dialog dengan para siswa, Prabowo sempat menantang salah satu siswa untuk melakukan gerakan boxing.

Kejadian itu berlangsung saat Prabowo memasuki kelas yang sedang menjalankan pembelajaran berbasis smartboard. Dia bahkan sempat duduk di bangku siswa untuk mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar.

Namun tak lama kemudian, kegiatan belajar dihentikan sejenak. Prabowo mulai berinteraksi dengan para siswa, berkeliling di antara meja-meja dan menyalami mereka satu per satu.

Di tengah interaksi tersebut, muncul momen lucu ketika Prabowo menanyakan olahraga favorit kepada seorang siswa. Mendengar siswa itu menjawab boxing, Prabowo langsung menirukan gerakan tinju ke arah siswa tersebut sehingga mengundang tawa seluruh kelas.

“Suka olahraga apa?” tanya Prabowo.

“Suka olahraga boxing,” jawab siswa tersebut.

“Boxing ? Bener?” timpal Prabowo sambil memperagakan gerakan boxing.

“Iya siap pak,” ujar siswa itu tampak malu-malu. Momen ini mengundang tawa para siswa dan guru di kelas, termasuk Prabowo.

Setelah itu, Prabowo mengusap rambut siswa tersebut sebelum melanjutkan bersalaman dengan siswa lainnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meresmikan penggunaan smartboard yang diikuti secara hybrid oleh lebih dari seribu sekolah.