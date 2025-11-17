Prabowo: Rakyat Butuh Hasil Cepat, Tak Butuh Banyak Omon-Omon

BEKASI – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa bersatu untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, daripada terjebak dalam perdebatan yang tak produktif. Ia menuturkan, rakyat membutuhkan hasil yang cepat, bukan sekadar omongan.

"Rakyat membutuhkan hasil yang cepat. Tidak boleh terlalu banyak omon-omon, pintar ngomong, tidak. Kita harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat kita," ujar Prabowo dalam pidatonya pada Peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Prabowo menyebut masih ada warga yang hidup dalam kesulitan, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah tanpa makan. Ia menekankan di negara merdeka abad ke-21, kelaparan tidak boleh lagi terjadi.

"Saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit, anak-anak yang sekolah tidak makan," katanya.

Prabowo menjelaskan digitalisasi pendidikan menjadi salah satu langkah yang sedang dilakukan pemerintah. Menurutnya, digitalisasi dapat menutup berbagai ketimpangan, termasuk keterbatasan guru dan fasilitas di sejumlah daerah.

"Rencana saya, kita akan mulai membuat sekolah terintegrasi dengan fasilitas modern, sama dengan sekolah yang ada di negara-negara maju," pungkasnya.

(Arief Setyadi )