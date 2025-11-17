Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Rakyat Butuh Hasil Cepat, Tak Butuh Banyak Omon-Omon

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |14:24 WIB
Prabowo: Rakyat Butuh Hasil Cepat, Tak Butuh Banyak Omon-Omon
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

BEKASI – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa bersatu untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, daripada terjebak dalam perdebatan yang tak produktif. Ia menuturkan, rakyat membutuhkan hasil yang cepat, bukan sekadar omongan.

"Rakyat membutuhkan hasil yang cepat. Tidak boleh terlalu banyak omon-omon, pintar ngomong, tidak. Kita harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat kita," ujar Prabowo dalam pidatonya pada Peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Prabowo menyebut masih ada warga yang hidup dalam kesulitan, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah tanpa makan. Ia menekankan di negara merdeka abad ke-21, kelaparan tidak boleh lagi terjadi.

"Saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit, anak-anak yang sekolah tidak makan," katanya.

Prabowo menjelaskan digitalisasi pendidikan menjadi salah satu langkah yang sedang dilakukan pemerintah. Menurutnya, digitalisasi dapat menutup berbagai ketimpangan, termasuk keterbatasan guru dan fasilitas di sejumlah daerah.

"Rencana saya, kita akan mulai membuat sekolah terintegrasi dengan fasilitas modern, sama dengan sekolah yang ada di negara-negara maju," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184983/prabowo-AonU_large.jpg
Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184934/gibran-o7Mc_large.jpg
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement