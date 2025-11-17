Prabowo Tak Rela di Abad 21 Ada Rakyat Hidupnya Sulit

BEKASI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Prabowo tak ingin ada rakyat hidup dalam kesulitan di abad 21.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara peluncuran interactive flat panel (IFP) atau smartboard di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Prabowo kembali menegaskan sumpah pengabdian yang ia pegang sejak muda. “Saya dari waktu usia muda saya telah bersumpah jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit, anak-anak yang sekolah tidak makan,” kata Prabowo.

Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa bersatu demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menyinggung pihak-pihak yang masih menunjukkan sikap nyinyir terhadap upaya pemerintah.

“Karena itu kita sekarang, saya mengajak semua unsur ayo mari kita bersatu, kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan sikap saling membenci dan curiga tidak membawa manfaat apa pun. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Tidak ada gunanya saling membenci, tidak ada gunanya saling curiga, tak ada gunanya. Rakyat membutuhkan hasil yang cepat, tidak boleh terlalu banyak omon-omon, pintar ngomong, tidak. Saya harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat kita,” ujarnya.

(Arief Setyadi )