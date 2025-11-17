Momen Pelajar Histeris Sambut Prabowo di SMPN 4 Bekasi

BEKASI - Suasana riuh memenuhi SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin pagi (17/11/2025) saat Presiden Prabowo Subianto datang untuk meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas.

Para siswa yang telah menunggu sejak pagi berbaris rapi di kiri-kanan jalan menuju gerbang sekolah, membawa bendera Merah Putih dan beberapa memainkan drumband untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

Tepat pukul 10.45 WIB, iring-iringan kendaraan Presiden Maung Garuda RI-1 memasuki area sekolah. Teriakan histeris para pelajar langsung memenuhi udara ketika Prabowo berdiri dari dalam mobil dan mengeluarkan kepalanya melalui sunroof.

Dengan setelan safari krem, ia tersenyum lebar sambil melambaikan tangan kepada para siswa yang sibuk merekam momen itu dengan ponsel mereka. Sorak-sorai tak henti terdengar sepanjang jalan masuk sekolah. Banyak siswa berusaha mendekat agar dapat melihat langsung orang nomor satu di Indonesia itu. Antusiasme para pelajar membuat suasana pagi berubah meriah dan penuh semangat.

Selain disambut para siswa, Prabowo juga didampingi sejumlah pejabat seperti Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Usai penyambutan, Prabowo meninjau beberapa kelas untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran menggunakan smartboard. Ia bahkan sempat berinteraksi dengan sejumlah siswa yang tengah mengikuti kegiatan belajar.

Pemerintah melaporkan distribusi perangkat Interactive Flat Panel Board (IFPB) saat ini telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah penerima dan 43.022 unit masih dalam perjalanan. Seluruh perangkat ditargetkan tersalurkan sepenuhnya pada Desember 2025.

(Arief Setyadi )