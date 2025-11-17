Prabowo Tinjau Proses Belajar dengan Smartboard di SMPN 4 Bekasi

BEKASI - Presiden Prabowo Subianto tiba di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (17/11/2025). Kedatangannya kali ini untuk meluncurkan program digitalisasi pembelajaran sekaligus meninjau proses belajar dengan papan interaktif digital atau smartboard.

Dari pantauan iNews Media Group, Prabowo tiba dengan mobil RI-1 Maung Garuda sekitar pukul 10.45 WIB. Ia mengenakan pakaian safari khasnya dan topi berwarna biru, sambil melambaikan tangan kepada masyarakat dan para siswa yang memenuhi area sekitar sekolah.

Kedatangan Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang telah menunggu sejak pagi. Mereka membawa bendera Merah Putih, meneriakkan nama Prabowo, bahkan beberapa siswa memainkan drumband.

Setibanya di SMPN 4 Bekasi, Prabowo langsung memasuki sejumlah kelas untuk meninjau pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran menggunakan smartboard. Ia juga tampak berinteraksi dengan siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar.

Beberapa menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafidz, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.