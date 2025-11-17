Prabowo Bertekad Perbaiki Semua Sekolah, Pendidikan Investasi Masa Depan!

BEKASI - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh sekolah di Indonesia. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa.

"Saya bertekad bahwa pemerintah yang saya pimpin akan memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia dan kita akan memperbaiki mutunya, kualitasnya, sarananya," kata Prabowo di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Prabowo menambahkan, pendidikan merupakan pilar strategis yang tak boleh diabaikan. "Jadi saudara-saudara, kita tidak main-main. Masalah pendidikan adalah investasi masa depan bangsa," sambungnya.

Kepala negara juga menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, memastikan tak ada sekolah yang tertinggal dalam peningkatan kualitas. "Yang penting kita ingin pendidikan kita dari TK, SD, SMP, SMA menjadi yang terbaik. Tidak kalah dengan pendidikan mana pun di dunia. Ini cita-cita kita," ucapnya.

Meski mengakui masih banyak kekurangan dalam dunia pendidikan nasional, Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk memperbaikinya. "Kita tidak malu-malu, kita tidak malu-malu. Kita mengakui masih banyak kekurangan, tapi kita bertekad untuk memperbaiki semuanya itu," kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan generasi muda. "Saya percaya bahwa kebangkitan suatu bangsa mulai dari guru-gurunya. Guru-gurulah yang akan membuka jalan Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang hebat," kata dia.

(Arief Setyadi )