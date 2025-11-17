Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Smartboard untuk 288 Ribu Sekolah, Terbesar di Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |12:13 WIB
Prabowo Beri Smartboard untuk 288 Ribu Sekolah, Terbesar di Dunia
Presiden Prabowo Subianto beri smartboard untuk 288 ribu sekolah (Foto: Tangkapan layar/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan papan interaktif digital atau smartboard sebagai upaya digitalisasi pembelajaran untuk 288.000 sekolah di seluruh Indonesia. Program digitalisasi pembelajaran ini merupakan yang terbesar di seluruh dunia.

"Saya sangat gembira bahwa sudah dirasakan ada manfaatnya, manfaatnya besar. Ini yang kita perlu, kita harus benar-benar memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, tidak terkecuali," kata Prabowo saat melakukan interaksi dengan sekolah-sekolah seluruh Indonesia di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah agar tidak ada wilayah Indonesia yang tertinggal dari segi kualitas pendidikan. Menurutnya, lompatan teknologi merupakan cara penting untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Dia juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait distribusi smartboard. "Kalau tidak salah, mungkin program ini adalah program yang salah satu terbesar di seluruh dunia karena kita tadi sudah dilaporkan sudah 130.000 sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima, maaf 173.000, luar biasa, 173.000. Beberapa hari yang lalu saya menerima laporan baru 130 ribu, sekarang sudah 173.000. Ini luar biasa, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yakin sekali bahwa 17 Desember seluruh 288.000 sekian akan sudah menerima dan sudah operasional. Ini luar biasa," imbuhnya.

Namun, Prabowo mengingatkan agar proses pendistribusian tidak dipaksakan jika menghadapi kendala di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184983/prabowo-AonU_large.jpg
Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184934/gibran-o7Mc_large.jpg
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement