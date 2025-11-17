Prabowo Beri Smartboard untuk 288 Ribu Sekolah, Terbesar di Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan papan interaktif digital atau smartboard sebagai upaya digitalisasi pembelajaran untuk 288.000 sekolah di seluruh Indonesia. Program digitalisasi pembelajaran ini merupakan yang terbesar di seluruh dunia.

"Saya sangat gembira bahwa sudah dirasakan ada manfaatnya, manfaatnya besar. Ini yang kita perlu, kita harus benar-benar memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, tidak terkecuali," kata Prabowo saat melakukan interaksi dengan sekolah-sekolah seluruh Indonesia di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah agar tidak ada wilayah Indonesia yang tertinggal dari segi kualitas pendidikan. Menurutnya, lompatan teknologi merupakan cara penting untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Dia juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait distribusi smartboard. "Kalau tidak salah, mungkin program ini adalah program yang salah satu terbesar di seluruh dunia karena kita tadi sudah dilaporkan sudah 130.000 sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima, maaf 173.000, luar biasa, 173.000. Beberapa hari yang lalu saya menerima laporan baru 130 ribu, sekarang sudah 173.000. Ini luar biasa, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yakin sekali bahwa 17 Desember seluruh 288.000 sekian akan sudah menerima dan sudah operasional. Ini luar biasa," imbuhnya.

Namun, Prabowo mengingatkan agar proses pendistribusian tidak dipaksakan jika menghadapi kendala di lapangan.